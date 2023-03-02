أقنع البلوجرانا .. برشلونة يُعلن رسمياً التوقيع مع نجل رونالدينيو جواو مينيدش

اللاعب الشاب يجيد في أكثر من مركز

أعلن برشلونة رسمياً عن التعاقد مع نجل الأسطورة البرازيلية رونالدينيو جواو مينديش عقب فترة من الاختبار.

وانضم مينديش 18 عاماً، إلى أكاديمية النادي قبل عدة أسابيع حيث خضع للاختبارات وتدرب مع فرق الشباب للحكم على مستواه.

ونشر الفريق الكتالوني بياناً رسمياً عبر صفحاته أعلن فيه عن توقيع مينديش عن عقداً احترافياً مع النادي بحضور جوان سولير وجوزيه رامون المسؤول عن قطاع التدريبات.

وبحسب "سبورت"، يجيد اللاعب البرازيلي الشاب اللعب في مركز رأس الحربة الوهمي أو كخط وسط هجومي، ويلعب بقدمه اليسرى.

وسبق لمينديش اللعب في البرازيل في قطاع الشباب مع فلامنجو وفاسكو، بالإضافة لفريق بوافيستا آر جي، ثم انضم في 2019 إلى صفوف كروزيرو.