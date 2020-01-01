رونالدو يواصل مطاردة ميسي برقم جديد في دوري الأبطال

ساهم في تأهل يوفنتوس إلى دور الـ16

واصل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ملاحقته للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، في السباق المحتدم بينهما على الأرقام القياسية.

صاحب الـ35 يتمتع ببداية مميزة مع يوفنتوس هذا الموسم، رغم غيابه عن الفريق ببعض المباريات بعد إصابته بفيروس كورونا.

رونالدو نجح في التسجيل بالشوط الأول، لمواجهة يوفنتوس مع فيرينتسفاروشي المجري، بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

المزيد من الفرق

ويرفع بذلك البرتغالي رصيده من الأهداف داخل الأرض بالأبطال إلى الرقم 70، ليعادل ما حققه ميسي طوال مسيرته مع برشلونة.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأما بالنسبة للرصيد التهديفي بشكل عام، فقد سجل رونالدو 131 هدفًا في 172 مباراة لعبها في البطولة التي حقق لقبها 5 مرات.

ويأتي هذا الإنجاز بعد احتفاله مؤخرًا، بتسجيل الهدف رقم مائة على الصعيد الدولي مع منتخب البرتغال، ليستمر في حفر اسمه بتاريخ كرة القدم.

إقرأ أيضًا .. بالمقارنة مع رونالدو ولوكاكو .. هل أصبح زلاتان اللاعب الأفضل في الدوري الإيطالي؟

خاص | نجم فيرينتسفاروشي: رونالدو أشار لي باستخفاف، وميسي خدع الجميع

يذكر أن الهدف الذي أحرزه رونالدو ساهم في فوز فريقه على فيرينتسفاروشي بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الثاني بمجموعته بـ9 نقاط ويضمن التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال.