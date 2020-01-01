خاص | نجم فيرينتسفاروشي: رونالدو أشار لي باستخفاف، وميسي خدع الجميع

مارسيل هايستر نجم فريق فيرينتسفاروشي يتحدث عن مواجهته بالثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي قائد برشلونة.

كشف مارسيل هايستر نجم فريق فيرينتسفاروشي المجري عن تفاصيل مواجهته بالثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي قائد برشلونة.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها لصالح النسخة الألمانية من جول.كوم و"سبوكس"، وأكد خلالها أن مواجهة هؤلاء النجوم كانت بمثابة الحلم بالنسبة له.

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وقال هايستر: "رونالدو كان غاضبًا بعد المباراة وعندما طلبت منه قميصه أشار لي باستخفاف، ربما لأنه لم يسجل في شباك فريقنا".

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وأضاف: "ربما كان غاضبًا لأنه لم يستطع مراوغتي، كل ذلك تم تصويره وقمت بنشره على حسابي في إنستجرام، لقد كانت التجربة الأفضل في حياتي".

وأكمل عن لقاء برشلونة: "لقد شعرت بالكثير من الحماس ولم أكن أستطيع الانتظار لمواجهة هؤلاء الذين ألعب بهم في الألعاب الإلكترونية".

وأردف: "عندما شاهدت ميسي يتحدث مع ديمبيلي بدأت أحلم أحلام يقظة، لقد كنت سعيدًا بمواجهة هؤلاء النجوم".

وأنهى تصريحاته حول طلب قميص ميسي: "لم أقم بذلك لمعرفتي أن الكل سيسعى خلفه، وقال للجميع أنه سيمنحهم القميص في غرف الملابس لكن عندما دخلنا كان قد اختفى".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر المجموعة التي تضمه مع دينامو كييف وفيرينتسفاروشي ويوفنتوس وأوشك على حسم التأهل لدور الـ 16.