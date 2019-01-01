برشلونة ينسحب من صفقة بيبي لسببين
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أفادت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة انسحب من سباق التعاقد مع مهاجم ليل المتألق هذا الموسم نيكولاس بيبي ووجه أنظاره لأهداف أخرى.
ويبحث برشلونة عن رأس حربة ليكون بديلاً للويس سواريز، وتعاقد مؤقتاً مع كيفين برينس بواتينج معاراً من ساسولو في يناير الماضي.
وذكرت "موندو" أن برشلونة قرر عدم الاستمرار في متابعة المهاجم الإيفواري لليل رغم تألقه بسبب عدم ملائمة أسلوب لعبه لطريقة البلوجرانا.
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#صور_بإمكانك_سماعها 👂 pic.twitter.com/deAZhQlg4K— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019
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وقال التقرير إن اللاعب رغم أهدافه العديدة ولكن يفضل التحرك من الجناح الأيمن نحو العمق، وهو ما يتعارض مع وجود نجم الفريق ليونيل ميسي.
أما السبب الثاني لانسحاب برشلونة من متابعة اللاعب هو سعره المرتفع الذي يطالب به ناديه، والذي يقترب من 60 مليون يورو بحسب الصحف.
وسجل بيبي حتى الآن 17 هدفاً وصنع 11 في 28 مباراة بكل المسابقات مع ليل.
ويلعب برشلونة مساء اليوم، السبت، أمام إشبيلية ضمن لقاءات الليجا الإسبانية والجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.