مدافع توتنهام يكشف سبب رفضه الانضمام إلى برشلونة

تعرف على تصريحات دافينسون سانشيز حول سببب رفضه اللعب لبرشلونة

كشف دافينسون سانشيز، مدافع توتنهام، عن محاولات برشلونة التعاقد معه حينما كان لاعبًا في أتلتيكو ناسيونال الكولومبي وسبب رفضه الرحيل إلى كتالونيا.

سانشيز سجل في مرمى ليستر سيتي ليصبح اللاعب رقم 147 الذي يسجل للسبيرز في الدوري الإنجليزي.

وقال الكولومبي في حوار مع صحيفة" ميرور" البريطانية: "برشلونة حاول التعاقد معي حينما كنت في أتلتيكو ناسيونال، ولكني رفضت وفضلت الاستمرار للفوز بكوبا ليبرتادوريس".

وتابع: "أراد برشلونة مني اللعب في الفريق الرديف ولكني رفضت واتجهت إلى أياكس. قبلها أيضًا حاول معي إشبيلية وفالنسيا وفياريال".

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سانشيز أكد أنّه غير نادم على قراره بالرحيل إلى أياكس ثم إلى توتنهام مؤكدًا أنّ ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب السبيرز، أخبره بأنّه سيحقق ما يرغب فيه معهم.

وأردف: "وجدت مجموعة من اللاعبين المميزين الذي يمتلكون عقلية انتصارية وكذلك يتعاملون كعائلة واحدة".

واختتم: "بدأت مسيرتي باللعب في وسط الميدان ولكن أوساريو قرر أن يضعني في قلب الدفاع ووقتها تطورت بصورة كبيرة. فخور بما حققته وأتطلع لتحقيق المزيد مع توتنهام".

برشلونة تعاقد بعد ذلك مع ييري مينا ثم جيسون موريلو من كولومبيا وهي المرة الأولى في تاريخ النادي.