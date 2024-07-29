برشلونة ينتظر 40 مليون يورو لإنعاش خزائنه!

انتعاشة منتظرة لخزائن برشلونة...

ينتظر مجلس إدارة نادي برشلونة، برئاسة جوان لابورتا، انتعاش خزائن الفريق بمبلغ يصل إلى 40 مليون يورو، خلال الفترة القادمة من إحدى الشركات الألمانية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة الفريق الكتالوني، تنتظر المبلغ للمساهمة في حل جزء من الأزمة المالية التي يمر بها برشلونة، وكي يتمكن الفريق من تسجيل اللاعبين للموسم الجديد في الدوري الإسباني.

وكانت شركة "ليبيرو" الألمانية، قد حصلت على نسبة 10% من "بارسا فيجن" في الموسم الماضي، مقابل 60 مليون يورو، تم سداد 20 مليونًا منهم فقط، وتأخرت الشركة الألمانية في دفع المبلغ المتبقي.

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ومن جانبه كشف لابورتا، في تصريحات صحفية سابقة، أن فريقه يقترب من حل الأزمة المالية، وسيكون قادرًا على تسجيل اللاعبين مع رابطة الدوري الإسباني، بالإضافة إلى الدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية.

جدير بالذكر أن برشلونة، يأمل في تسوية أزماته المالية، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وانطلاق الدوري الإسباني، الذي سيخوض الفريق الكتالوني فيه جولته الأولى يوم 17 أغسطس المقبل أمام فالنسيا.