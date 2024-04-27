"برشلونة ينتظر الصفقة بفارغ الصبر!" .. نجم المغرب مرشح للدوري السعودي

صفقة كبيرة في الصيف المقبل..

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تلقى النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي، جناح فريق الكرة بنادي ريال بيتيس الإسباني، عرضًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

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جناح المغرب، ابن مدينة بني ملال، انتقل إلى ريال بيتيس، في سبتمبر الماضي، قادمًا من برشلونة، بعقد حتى يونيو 2028، مقابل 7 ملايين يورو، مقابل 50 بالمئة من حقوقه، وخاض اللاعب 32 مباراة مع بيتيس، وسجل 5 أهداف.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الزلزولي منفتح على فكرة الرحيل عن ريال بيتيس، في الصيف المقبل؛ لأنه لم يثبت نفسه في التشكيل الأساسي، وكان هناك ناديان سعوديان مهتمان بالتعاقد معه، في صفقة ينتظرها برشلونة من أجل الحصول على نصف قيمة البيع، وفق الاتفاق المبرم مع بيتيس.

وجاء نادي الاتحاد، ضمن أبرز الأندية التي يمكنها استقبال الزلزولي، في ظل شغل رامون بلانيس، منصب المدير الرياضي بكامل الصلاحيات في النادي الجداوي، علمًا بأن بلانيس هو من اكتشف الجناح المغربي وساهم في انتقاله إلى ريال بيتيس، واستبعاد خيارات أخرى أقوى اقتصاديًا مثل باير ليفركوزن الألماني.

وكان الزلزولي قد غادر برشلونة في سبتمبر 2022، عندما أدرك أنه لن يحصل على الشهرة مع المدرب تشافي، حيث انتقل على سبيل الإعارة إلى أوساسونا، ما زاد قيمته بشكل كبير، وفتح الأبواب أمام تلقي عروض أوروبية مهمة.

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ويستعد الزلزولي لقيادة المنتخب المغربي في دورة الألعاب الأولمبية 2024، التي تستضيفها مدينة باريس خلال الصيف المقبل، بعد التتويج مع أسود الأطلس بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

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