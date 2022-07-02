برشلونة ينتصر ويقترب من حسم صفقة رافينيا

بعد صراع مع تشيلسي وآرسنال

أصبح نادي برشلونة الإسباني، قريبًا من التوصل لاتفاق نهائي مع ليدز يونايتد من أجل التعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا.

نجم ليدز هو حديث الساعة في الميركاتو الصيفي خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الصراع الدائر للحصول على خدماته خلال هذا السوق.

برشلونة توصل لاتفاق مع اللاعب ببداية هذا العام، لكن الأزمة المالية للنادي الكتالوني جعلت آرسنال يدخل في الصورة، قبل أن يتدخل تشيلسي لخطف الصفقة، ولكن برشلونة قام بعمل "الريمونتادا" مستغلًا رغبة اللاعب.

ومن جانبه قال الصحفي الإيطالي "جانلويجي لونجاري" إن الصفقة لا ينقصها حاليًا سوى بعض التفاصيل الصغيرة لانتقال رافينيا لبرشلونة.

وأوضح أن النادي الكتالوني يعمل حاليًا مع ليدز على طريقة دفع المبلغ المطلوب من النادي الإنجليزي، مع عدم وجود أي مشكلة تخص الشروط الشخصية باللاعب نفسه من حيث مدة العقد والراتب.

🚨 #Barcelona never been so close to #Raphinha. Total agreement on personal terms since months ago. Only details between the clubs about the structure of the offer and then the deal could be totally done. #LUFC #Leeds https://t.co/RvJfz6LgAF — Gianluigi Longari (@Glongari) July 1, 2022

ووفقًا للصحفي الإيطالي الآخر "فابريتسيو رومانو" فإن قيمة الصفقة ستبلغ 60 مليون يورو يحصل عليهم ليدز في صورة دفعات سنوية مقسمة.

جدير بالذكر إن رافينيا البالغ من العمر 25 سنة، شارك في 36 مباراة مع ليدز الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 3 بكل البطولات.

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