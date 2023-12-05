برشلونة يلجأ لـ"عدو ريال مدريد" لحل مشاكل وسطه في يناير

مشكلة وحيدة تواجه الصفقة

بدأ نادي برشلونة الإسباني التفكير جديًا في التعاقد مع لاعب وسط جديد بالميركاتو الشتوي القادم، من أجل دعم تشكيل المدرب تشافي هيرنانديز.

برشلونة بحث في كل مكان في الصيف عن لاعب وسط بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس إلى إنتر ميامي، حيث درس فكرة ضم يوشوا كيميش من بايرن ميونخ، وأليكس بايينا لاعب فياريال، وانتهى به الحال بضم الثنائي أوريول روميو وإلكاي جوندوجان.

موقع "كادينا سير" الإسباني قال إن إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي، جعلت برشلونة يعود للسوق من جديد لضم لاعب وسط وبالتحديد بايينا.

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وأوضح أن تشافي أوصى المدير الرياضي ديكو والرئيس جوان لابورتا بالتعاقد مع لاعب فياريال، بسبب صفاته التي تتناسب مع أسلوب برشلونة، لإجادته التمرير في الثلث الأخير من الملعب والمشاركة الفعالة في العملية الهجومية.

وأشار الموقع إلى برشلونة سيكون مستعدًا لدفع ما بيع 20 إلى 30 مليون يورو للتعاقد مع الدولي الإسباني، ولكن فياريال قد يطلب أكثر من هذا المبلغ بكثير، لأن اللاعب مرتبط بعقد مع النادي حتى 2028 بشرط جزائي قيمته 60 مليون يورو.

يذكر أن بايينا تصدر عناوين الصحف الإسبانية الموسم الماضي بعدما أصبح العدو الأول لجماهير ريال مدريد لاستفزازه فيديريكو فالفيردي نجم الفريق والسخرية من ابنه، مما دفع فالفيردي لانتظاره بعد مباراة فياريال وريال بالدوري الإسباني في أبريل الماضي من أجل التعدي عليه جسديًا.