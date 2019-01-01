برشلونة يكشف لقطات داخلية لمأساة أنفيلد

على هامش الوثائقي الجديد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن برشلونة عن المقطع الترويجي للوثائقي الجديد "يوم المباراة: داخل برشلونة"، والذي يتيح للجماهير مشاهدة ما يحدث في غرف الملابس على مر الموسم الماضي.

وظهر في المقطع لقطات من الليلة الكارثية في ملعب أنفيلد، والتي انتهت بخسارة برشلونة أمام ليفربول 4-0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويظهر في اللقطات الثلاثي سيرجيو بوسكيتس وفيليبي كوتينيو وإيفان راكيتيتش في حالة إحباط واضحة.

كما ظهر أيضاً أحد أبناء جيرارد بيكيه وهو يحدث والدته المطربة الكولومبية شاكيرا قائلاً:"يجب أن نسجل بطريقة أو بأخرى".

يذكر أن برشلونة كان قد فاز في الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو، قبل تلك الصدمة.