الدوري الإسباني الدرجة الأولى

برشلونة يقوم بمحاولته الأخيرة من أجل دي ليخت

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Getty/Goal
برشلونة يحاول خطف دي ليخت من يوفنتوس في اللحظات الأخيرة

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن برشلونة ينوي تقديم عرض رسمي أخير لماتياس دي ليخت في محاولة للحاقه قبل الذهاب إلى يوفنتوس.

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وكانت التقارير الصحفية الإيطالية قد أشارت إلى أن اللاعب قد يصل إلى تورينو مساء اليوم تمهيدًا للانضمام إلى السيدة العجوز.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن برشلونة سيقوم اليوم بالمحاولة الأخيرة من أجل المدافع الدولي الهولندي.

وقرر برشلونة إرسال عرض إلى إدارة أياكس أمستردام مقابل 70 مليون يورو، مع راتب سنوي للاعب الشاب يصل لـ 12 مليون يورو.  

وسيتم إرسال هذا العرض من قبل إدارة برشلونة التي تعلم أن اللاعب قاب قوسين أو أدنى من التوقيع رسميًا لليوفي، ولكنها محاولة تشبه محاولة خطف مالكوم من روما الميركاتو الماضي.

وسيقوم برشلونة بإرسال أحد ممثلي النادي إلى العاصمة الهولندية أمستردام من أجل الالتقاء باللاعب والحديث معه عن مشروع النادي المستقبلي ودوره في خطة برشلونة خلال السنوات المقبلة.

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يذكر أن لاجازيتا ديلو سبورت قد تحدثت بأن كل شيء انتهى بين يوفنتوس وأياكس أمستردام ودي ليخت ووكيل أعماله مينو رايولا منذ أسبوعين.

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