الليجا

برشلونة يقدم اعتذاره لريال بيتيس بسبب تغريدة

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تغريدة على موقع تويتر نشرها الحساب الرسمي لبرشلونة بالأمس أثارت غضب ريال بيتيس
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

قدمت إدارة نادي برشلونة اعتذارها إلى ريال بيتيس، علي تغريدة تم نشرها وبها لاعب بيتيس السابق فريبو، وهو يلوح بأصابعه الخمسة إشارة منه إلى نتيجة مباراة الأمس.

وشارك فريبو لأول مرة مع برشلونة، بالأمس في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بخمسة أهداف لهدفين.

وانضم اللاعب الشاب إلى صفوف برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من ريال بيتيس، في صفقة وصلت قيمتها إلى 18 مليون يورو.

وكتب البيان الذي نشره الحساب الرسمي للنادي الكتالوني علي موقع تويتر: "نرغب في تقديم اعتذارنا لفريق ريال بيتيس وجماهيره، على التغريدة التي تم نشرها بالأمس".

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وواصل: "لم يكن المقصود منها عدم الاحترام، كنا مخطئين في نشر مثل هذه التغريدة في ليلة خاصة للاعب الشاب".

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