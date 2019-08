برشلونة يقدم اعتذاره لريال بيتيس بسبب تغريدة

قدمت إدارة نادي برشلونة اعتذارها إلى ريال بيتيس، علي تغريدة تم نشرها وبها لاعب بيتيس السابق فريبو، وهو يلوح بأصابعه الخمسة إشارة منه إلى نتيجة مباراة الأمس.

وشارك فريبو لأول مرة مع برشلونة، بالأمس في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بخمسة أهداف لهدفين.

وانضم اللاعب الشاب إلى صفوف برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من ريال بيتيس، في صفقة وصلت قيمتها إلى 18 مليون يورو.

وكتب البيان الذي نشره الحساب الرسمي للنادي الكتالوني علي موقع تويتر: "نرغب في تقديم اعتذارنا لفريق ريال بيتيس وجماهيره، على التغريدة التي تم نشرها بالأمس".

. @FCBarcelona wish to sincerely apologise for any offence caused to and their supporters regarding a tweet sent out on Sunday evening. No disrespect was intended, but we were wrong to publish it on a night that was very special for Junior.https://t.co/JyvRDw7cuQ