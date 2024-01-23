برشلونة يقتحم أزمة ريال مدريد وألميريا بشكوى رسمية.. لابورتا: المنافسة في الليجا "مغشوشة"!

الأمر ليس ما حدث يوم الأحد فقط!

عاد جوان لابورتا رئيس برشلونة للحديث من جديد عن القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الفريق الملكي (3-2) الأحد الماضي، ضمن الجولة 21 من المسابقة.

وقال لابورتا، في تصريح لصحيفة موندو ديبورتيفو: "تقدمنا بشكوى رسمية إلى رئيس الاتحاد الإسباني، فالضغوط كانت من خلال تلفزيون ريال مدريد الرسمي، وأخبرني بأن ما مضى قد أصبح في الماضي وأنهم يعتزمون اتخاذ إجراء بشأن هذا الأمر".

وأضاف: "لدي احترام مطلق للحكام، لكننا نشهد أيضًا مواقف تقلقنا كثيرًا، وإذا واصلنا هذا، فسيكون من الصعب جدًا علينا تحقيق أهدافنا، ومدربنا تشافي قال ذلك بالفعل، لا يمكنك غش المنافسة بقرارات مثل التي اتخذت يوم الأحد الماضي في البرنابيو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"الأمر ليس ما حدث يوم الأحد فقط، أجرينا تحليلات، وهناك بالفعل سلسلة من النقاط التي حققها خصومنا من خلال الاستفادة من القرارات التحكيمية، لقد حاربنا دائمًا العناصر التي نعرف ما هي، لكن هذه المرة كانت الأمور واضحة للغاية ولهذا تقدمنا بشكوى"، واصل لابورتا.

وختم: "أنا رئيس لا يختبئ من مواجهة المواقف وأعتقد أن علي أن أرفع صوتي في هذه القضية لأنني أرى ظلمًا وعندما نرى هذا الظلم نستنكره ونريد من أصحاب المسؤولية أن يحلوا هذه القضية باتخاذ الإجراءات والقرارات الصحيحة".