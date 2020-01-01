برشلونة يعيد تسمية كامب نو من أجل مكافحة فيروس كورونا

نادي برشلونة يعيد تسمية ملعبه التاريخي كامب نو من أجل المساهمة في مكافحة فيروس كورونا.

أعلن نادي برشلونة اليوم عن إعادة تسمية ملعبه التاريخي كامب نو سعيًا منه في المساهمة بمكافحة جائحة فيروس كورونا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن التسمية الجديدة ستكون تحت تصرف مؤسسة برشلونة للأعمال الخيرية في محاولة لجمع الأموال من أجل المساهمة في مكافحة الفيروس الخطير.

وكتب النادي في بيان: "أعلن الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو التخلي عن الحقوق الخاصة باسم ملعب كامب نو خلال الموسم المقبل 2020-2021 لمؤسسة برشلونة، لتحصل من خلاله على الأموال من أجل الأبحاث التي تجري في كتالونيا وبقية العالم للكفاح ضد فيروس كورونا وأثاره".

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وأضاف: "النادي قدم من خلال المؤسسة عدة مبادرات منذ بداية الأزمة الصحية الحالية، ويعمل مع المؤسسات المختلفة من أجل مكافحة المرض خلال الأسابيع الماضية".

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وسيتم طرح الملعب تجاريًا خلال الأسابيع المقبلة أمام الرعاة وغيرهم من أجل استغلال اسمه للحصول على الأموال في الكفاح ضد الفيروس المميت.

وكان برشلونة قد تأكد من عدم قدرته على استخدام ملعبه من جديد فيما تبقى من الموسم الجاري لحضور الجماهير لو عادت المباريات مرة أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا كان قد أصاب حوالي مليوني ونصف نسمة حول العالم وقتل ما يزيد عن 170 ألف خلال الأشهر الماضية وتعد إسباني هي ثاني أكثر الدول إصابة في العالم خلف الولايات المتحدة بواقع 200 ألف مصاب و21 ألف وفاة.