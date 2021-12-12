برشلونة يعود لوجه مألوف من إنتر لتعزيز هجومه

يواصل نادي برشلونة الإسباني بحثه عن لاعبين قادرين على تقديم الإضافة لكتيبة تشافي هيرنانديز مدرب الفريق خلال الفترة القادمة.

وارتبط برشلونة مؤخرًا بعدد كبير من اللاعبين المتاحين في سوق الانتقالات، والذين يمكن أن يمثلوا إضافة لكتيبة "البلوجرانا" التي تعاني بشكل واضح، خاصة على الصعيد الهجومي.

وقد يستغل برشلونة الوضع المعقد في إنتر الإيطالي، من أجل الحصول على خدمات التشيلي أليكسيس سانشيز جناح "النيراتزوري".

صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية أكدت أن سانشيز، الذي يبحث عن دور أكبر في إنتر، قد تدفعه الرغبة في اللعب بشكل مستمر إلى فريق آخر في يناير المقبل.

لماذا يرغب إنتر في التخلص من سانشيز؟

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إنتر يريد التخلص من راتب أليكسيس سانشيز الكبير، والذي يصل إلى سبعة ملايين يورو في الموسم الواحد.

ومع انتهاء عقد التشيلي الدولي في يونيو 2023، فإن إنتر لا يريد المخاطرة والانتظار حتى آخر موسم في عقد سانشيز مع النادي واحتمال فقدانه بالمجان.

لماذا يريد برشلونة ضم سانشيز؟

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن إنتر لن يعارض رحيل سانشيز دون تكلفة تقريبًا، من أجل التخلص من راتبه.

ومع الأزمة المالية التي يعيشها برشلونة، فإن النادي الكتالوني يريد استغلال تلك الفرصة وضم اللاعب الذي يعرف أروقة "البلوجرانا" جيدًا.

ولعب سانشيز في صفوف برشلونة بين عامي 2011 و2014، وخاض خلال ثلاثة مواسم مع الفريق الكتالوني 141 مباراة في كافة البطولات.

وكان سانشيز لاعبًا مهمًا في خطط برشلونة خلال تلك الفترة، حيث سجل 46 هدفًا وقدم 37 تمريرة حاسمة.

ما هو هدف إنتر في حالة التخلص من سانشيز؟

وإذا ما نجح إنتر في التخلص من أليكسيس سانشيز في يناير المقبل، وتوفير راتبه، فإنه سوف يتحرك من أجل التعاقد مع جياكومو راسبادوري لاعب ساسوولو.

وسيحاول إنتر ضم اللاعب صاحب الواحد وعشرين عامًا بالنظر إلى علاقته الجيدة مع ساسوولو، على أن تكون الصفقة بصيغة الإعارة مع إلزامية الشراء.

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