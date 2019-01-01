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برشلونة يعود لطاولة المفاوضات من أجل رابيو

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(C)Getty Images
رغم البيان الرسمي الذي أصدره برشلونة حول عدم التفاوض لضم اللاعب

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

قرر نادي برشلونة الإسباني، الإسراع في صفقة التعاقد مع أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان.

رابيو ينتهي عقده مع باريس في يونيو القادم، ولن يُجدد عقده مع النادي الفرنسي، تمهيداً للرحيل عن صفوف الفريق.

برشلونة سبق وأن نفى في بيان رسمي قيامه بأي محادثات مع رابيو، تجنباً لأي عقوبة محتملة من الفيفا.

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ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن اللاعب استنأنف مفاوضاته مع النادي الكتالوني منذ بداية الشهر.

وحرص على الانتظار ليناير لعدم خرق أي قواعد، أو الوقوع في مشكلة مع باريس.

المشكلة الوحيدة الآن هي الحيرة بين التعاقد مع اللاعب في يناير الجاري، مع دفع مبلغ مالي مُخفض لباريس أو الانتظار للصيف.

خطوة الانتظار قد تكلف برشلونة الصفقة، نظراً لأن رابيو قد لا يشعر بالارتياح للاستمرار مع باريس لـ6 أشهر إضافية بعد توقيعه لنادي آخر.

ولخوفه من تعرضه لأي مضايقات من النادي الفرنسي، قد يلجأ اللاعب للتوقيع لأي من توتنهام وليفربول وعدم انتظار برشلونة.

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وعلى الجانب الآخر تبدو مهمة برسا في ضم اللاعب في يناير صعبة، نظراً للزيادة التي سيتسبب فيها بفاتورة أجور النادي.

ويطمح برشلونة خلال الأيام القادمة، في الحصول على توقيع اللاعب، مقابل منحه مكافأة مالية للانتظار والرحيل عن باريس بعد نهاية الموسم.

 

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