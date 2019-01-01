برشلونة يُعلن عن قائمته للكلاسيكو بغياب وحيد

الفريق شبه مكتمل..

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة فريقه التي ستشارك في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة هذه المباراة وهو يتقاسم صدارة الليجا مع الفريق الملكي، مما يُزيدها أهمية في سبيل الانفراد بصدارة الترتيب حال الانتصار.

البرسا سوف يخوض المباراة المقرر لها في الكامب نو بصفوف شبه مكتملة، فباستثناء أرتور، لا توجد غيابات تذكر في قائمة المدرب الباسكي.

وجاءت قائمة البرسا على النحو التالي:

وشهدت القائمة تواجد الموهوب إنسو فاتي، إلى جانب كارلوس بيريز الذي برز بصورة كبيرة مؤخرًا وكان من المتألقين أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا.

صامويل أومتيتي هو الآخر سيكون من المتواجدين في المباراة، غير أن الأقرب هو مشاركة كليمون لونجليه جنبًا إلى جنب مع جيرارد بيكيه.

يظل الاسم الأبرز على الإطلاق، ليونيل ميسي، في حالة جاهزية تامة للكلاسيكو، مع تأكد استقرار حالة الثنائي الهجومي المهم أيضًا، لويس سواريز وأنطوان جريزمان.