برشلونة يعلن تفاصيل إصابة أراوخو

نادي برشلونة ينشر بيان رسمي يوضح من خلاله تفاصيل إصابة لاعبه رونالد أراوخو

كشف نادي برشلونة عن تفاصيل إصابة لاعبه الشاب رونالد أراوخو الذي أصيب قبل مواجهة الفريق الأخيرة بالدوري الإسباني ضد غرناطة.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن إصابة اللاعب هي زيادة في الحمل البدني الخاص بعضلات الفخذ الأيمن.

وكتب النادي في البيان: "تم اليوم إجراء تقييم طبي وفحوصات للاعبنا رونالد أرواخو الذي يعاني من زيادة في الحمل الخاص بالفخذ الأيمن".

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وأضاف البيان: "تقييم حالة الإصابة في الفترة المقبلة هي ما سيحدد مدى اتاحة اللاعب للتواجد في تدريبات الفريق من جديد".

وكان اللاعب ضمن التشكيل الأساسي لبرشلونة في مواجهة غرناطة، قبل أن يشعر بالمشكلة ويتم سحبه من المباراة التي كانت ستصبح مواجهته رقم 13 لهذا الموسم.

وأشارت تقارير صحفية عن طريق إذاعة "كادينا سير"، أن تلك الإصابة هي نفسها التي أبعدت اللاعب لسبع مباريات في شهر أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز بنتيجة عريضة على أصحاب الأرض غرناطة بأربعة أهداف نظيفة، وأعاد نفسه للصورة في المنافسة على قمة ترتيب الدوري الإسباني.