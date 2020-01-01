برشلونة يعلن إصابة أومتيتي

إصابة جديدة للنجم الفرنسي

أعلن برشلونة عن تعرض مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي للإصابة خلال الحصة التدريبية مساء السبت، الحلقة الأجدد في مسلسل إصابات لاعب ليون السابق.

وعانى أومتيتي مع الإصابات طوال العامين الماضيين، مما جعله يتراجع في الترتيب خلف الثنائي جيرارد بيكيه وكليمان لونجليه بالتشكيل الأساسي.

ونشر النادي الكتالوني بياناً عبر صفحاته ذكر فيه أن مدافعه قد أُصيب على مستوى الكاحل الأيمن، وأن مدى تطور الإصابة سيحدد جاهزيته في الفترة الأخيرة.

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وارتبط الدولي الفرنسي في الآونة الأخيرة بالرحيل عن صفوف ناديه، وسط اهتمام من عدة أندية في إيطاليا وإنجلترا، وخصوصاً آرسنال ونابولي.

أومتيتي انضم للبلوجرانا في 2016 قادماً من ليون، وكان أحد أفراد كتيبة الديوك المُتوجة بكأس العالم 2018 الأخيرة في روسيا.

وعاد برشلونة مساء الجمعة لخوض التدريبات من جديد، ولكن بشكل فردي، وذلك بعد خضوع كل أفراده للفحص للتأكد من عدم إصابة أي فرد بفيروس كورونا.

وتأتي العودة للتدريبات استعداداً لاستكمال المتبقي من الموسم الجاري من الدوري الإسباني، والذي يُرجح أن تكون عودته في يونيو المقبل.