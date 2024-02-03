برشلونة يعلق على طرد فيتور روكي بكلمة واحدة!

رغم فوز برشلونة بنتيجة (3-1) خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني، إلا أن النادي الكتالوني لم يكن سعيدًا بأحد قرارات حكم المباراة خوان مارتينيز مونويرا.

وشهدت الدقيقة 72 طرد البرازيلي فيتور روكي مهاجم برشلونة، الذي شارك كبديل منذ الدقيقة 60، وسجل هدف فريقه الثالث في اللقاء (3-1)، في الدقيقة 63.

وفي في الدقيقة 67 تلقى روكي بطاقة صفراء بسبب التحام دون كرة مع أحد لاعبي الخصم، قبل أن يُطرد بعد البطاقة الثانية في الدقيقة 72، بداعي التدخل العنيف على مدافع ألافيس.

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وأظهرت إعادة اللقطة أن التحام روكي مع مدافع ألافيس يكاد لا يذكر، ما فجر غضب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إلى جانب لاعبي النادي الكتالوني.

وتفاعل حساب برشلونة الرسمي على منصة إكس مع قرار الحكم بطرد فيتور روكي، وذلك بنشر تغريدة من كلمة واحدة "LOL" مع رمز تعبيري ساخر.

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.