برشلونة يعرض 120 مليون يورو لضم كوليبالي

المدافع السنغالي هو الهدف الأول للمدرب الإسباني إرنستو فالفيردي الصيف القادم

قرر نادي برشلونة الإسباني، تركيز مجهوداته على التعاقد مع كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي.

برشلونة يحاول التعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة القادمة، بسبب الأزمة التي يعاني منها المدرب إرنستو فالفيردي.

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إصابات المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، وتقدم جيرارد بيكيه في السن، وصعوبة الاعتماد على توماس فيرمايلين، جميعها أسباب تدفع برشلونة لسوق الانتقالات.

موقع "إلماتينو" المتخصص بأخبار نادي نابولي، أكد أن كوليبالي هو الهدف الأول لبرشلونة بالميركاتو الصيفي القادم.

📊أهداف أجويرو في الدوري الإنجليزي الممتاز:

📅2014-2015: 26 ⚽️

📅2015-2016: 24 ⚽️

📅2016-2017: 20 ⚽️

📅2017-2018: 21 ⚽️

📅2018-2019: 10 ⚽️



هل سيصل لـ20 هدف مرة أخرى هذا الموسم🤔 pic.twitter.com/J7rm58uFXu — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 4, 2019

وأوضح أن برسا يخطط لعرض ما يقرب من 120 مليون يورو، من أجل إقناع النادي الإيطالي بالتخلي عن اللاعب.

ويواجه برشلونة منافسة شرسة من ريال مدريد وكذلك مانشستر يونايتد للحصول على خدمات الدولي السنغالي.

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وكان أوريلو دي لورينتس رئيس نابولي، قد أشار في وقت سابق عن وصول عروض إنجليزية لكوليبالي وصلت إلى 100 مليون يورو الصيف الماضي لكنها قوبلت بالرفض.

وتأتي فكرة رحيل كوليبالي عن نابولي واردة حالياً أكبر من أي وقت مضى، نظراً لحادثة العنصرية التي تعرض لها مؤخراً أمام إنتر بالدوري الإيطالي.

يذكر أن برشلونة تعاقد مؤخراً مع جيسون موريلو مدافع فالنسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، كحل مؤقت لأزمة الدفاع.