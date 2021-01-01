برشلونة يضع خليفة دي ليخت في أياكس نصب عينيه

نادي برشلونة يسعى للحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مدافع أياكس الهولندي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز نجم أياكس الهولندي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب أصبح ضمن اهتمامات برشلونة منذ فترة وتمت متابعته عن كثب.

وأصبح اللاعب ضمن التشكيل الأساسي لفريق أياكس منذ بداية الموسم الجاري، وكان البديل بعد رحيل النجم الهولندي ماتايس دي ليخت عن صفوف الفريق لصالح يوفنتوس الإيطالي.

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ويستطيع مارتينيز أن يلعب في مركز قلب الدفاع، بالإضافة لوسط الملعب والجناح وتقدر قيمته السوقية بحوالي 25 مليون يورو.

ولا يعد برشلونة هو الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب في الوقت الحالي، حيث يتابعه روما ولاتسيو من إيطاليا بالإضافة لباريس سان جيرمان في فرنسا.

وتعد الميزة الأساسية في اللاعب أنه يفضل اللعب بالقدم اليسرى، وهو ما يعاني منه برشلونة، حيث أن مركز قلب الدفاع به ثلاثة نجوم يجيدون التعامل بالقدم اليمنى، هم جيرارد بيكيه وأوسكار مينجويزا ورونالد أراوخو، بينما أصحاب القدم اليسرى فهم كليمون لونجليه صاحب المستوى المهتز وصامويل أومتيتي الذي يعاني من الإصابات دائمًا.

في الوقت نفسه أشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب ليس أولوية بالنسبة لكومان المدير الفني للفريق الكتالوني، والذي يفضل ضم إريك جارسيا من مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن كان قد استدعي لمنتخب الأرجنتين مرة واحدة في مارس قبل الماضي، وشارك هذا الموسم في 31 مباراة مع أياكس في كل البطولات.