برشلونة يضع خطة لعلاج هالاند قبل حسم صفقته!

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة لا يشعر بأي قلق تجاه الإصابات المتكررة للنجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني واثق في قدرته على تقديم الدعم الطبي المثالي للنجم النرويجي.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب لن يستمر غيابه عن الملاعب لفترة طويلة بعد الانتكاسة الأخير الذي تعرض له قبل ساعات.

وسيستمر غياب اللاعب عن الملاعب لمدة عشرة أو خمسة عشر يومًا إضافيين من المفترض أن يعود بعدهم إلى المشاركة مع فريقه بشكل طبيعي.

وذكرت كذلك أن برشلونة مستعد بخطة من أجل حالة اللاعب البدنية حال انضم لصفوف الفريق في الصيف القادم.

وستعمل تلك الخطة على تفادي تعرض اللاعب للمزيد من الإصابات عندما ينضم لصفوف الفريق، حيث يملكون بالفعل تقريرًا حول حالته الطبية.

جدير بالذكر أن تشافي كان قد ألمح إلى الاجتماع بإرلينج هالاند خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برشلونة ضد إلتشي.