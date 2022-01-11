برشلونة يضحي بجناحه الشاب لتوفير 10 ملايين يورو

قرر نادي برشلونة الإسباني، التخلي عن لاعبه النمساوي يوسف دمير خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في محاولة لتوفير النفقات.

اللاعب جاء إلى برشلونة الصيف الماضي على سبيل الإعارة مع أحقيه الشراء إذا لعب عددًا معينًا من المباريات، مقابل دفع 10 ملايين يورو وفقًا لعقده.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة ليس مستعدًا لدفع هذا المبلغ، لذلك قرر التخلي عنه في شهر يناير الجاري.

ومن المقرر عودة صاحب الـ18 سنة إلى فريقه الأصلي رابيد فيينا بعد نهاية رحلته مع برشلونة.

ويطمح النادي الكتالوني في التخلي عن المزيد من اللاعبين قبل إغلاق السوق من أجل تحسين الوضع المالي بأفضل صورة ممكنة.

ومن بين الأسماء المتوقع رحيلها بعد إعارة فيليب كوتينيو ورحيل دمير، يأتي المهاجم الهولندي لوك دي يونج والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

يذكر أن دمير شارك في 9 مباريات فقط بقميص برشلونة بكل البطولات، وفشل في تسجيل أو صناعة أي أهداف.

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