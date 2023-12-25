برشلونة يشكر لاعبيه: تضحيتكم أنعشت خزينتنا بـ5 ملايين يورو!

أشكركم من القلب على ركوب الطائرة

أقدم لاعبو برشلونة على تضحية كبرى من أجل مساعدة النادي الكتالوني على مواجهة أزمته المالية الخانقة، وهو أنعش الخزينة بـ5 ملايين يورو.

وخاض برشلونة مباراة ودية كلوب أمريكا في دالاس الأمريكية (فجر الجمعة الماضي) بعد 34 ساعة فقط من مواجهة ألميريا في الليجا، علمًا بأن رحلة السفر استغرقت 11 ساعة من إسبانيا إلى الولايات المتحدة.

ورغم خسارة البارسا (2-3) في المواجهة الودية، إلا أن الفريق الكتالوني عاد فائزًا بـ5 ملايين يورو، نظير مشاركته في المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثنى رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، على لاعبي البارسا الذين أبدوا اعتراضهم في البداية على خوض المباراة، لكنهم وافقوا في النهاية "لدعم النادي".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن يوستي ألقى خطاب شكر على لاعبي برشلونة، قال فيه: "لقد بذلتم هذا الجهد كي نكون هنا (في دالاس) وأنا أقدر ذلك حقًا، أشكركم من القلب على ركوب الطائرة والقدوم لخوض هذه المباراة (من أجل دعم النادي ماليا)".