ضربة صادمة تهدد حظوظ مانشستر سيتي في ضم ميسي

إصرار من جوارديولا على الصفقة

ضربة قوية تعرض لها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما وصلت خسائره إلى 126 مليون جنيه استرليني، مما يضعف حظوظه في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

التقرير المالي السنوي لسيتي، كشف عن وصول حجم الخسائر إلى هذه الدرجة، بسبب غياب الأرباح القادمة من حضور الجماهير للمباريات بسبب فيروس كورونا.

وهو ما جعل النادي يخسر ما يقرب من 11% من أرباحه السنوية، مع عدم احتساب قيمة انتقال ليروي ساني إلى بايرن ميونخ ب50 مليون استرليني ضمن أحدث الحسابات.

وأما بالنسبة للموسم الحالي، فمن المتوقع أن تنخفض هذه الخسائر لتكون أقل من 65 مليون جنيه استرليني بسبب الوضع المالي المتحسن للنادي الإنجليزي.

وعلى جانب آخر كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن إصرار بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على ضم ميسي من برشلونة.

اللاعب يقضي الأسابيع الأخيرة من عقده مع النادي الكتالوني، وسط غموض كبير حول موقفه، حتى بعد انتخاب جوان لابورتا كرئيس للنادي.

الصحيفة أكدت أن برشلونة يريد الإبقاء على ميسي، ومنع أي فرصة لرحيله بالمجان عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

وعلى الجانب الآخر يرفض سيتي القيام بأي خطوة، قبل إعلان اللاعب بنفسه بشكل حاسم عن رغبته في الرحيل عن برشلونة.

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ومن غير الواضح حتى الآن قدرة النادي الإنجليزي على تلبية المطالب المادية لميسي، رغم اعتبار الصفقة مجانية في حالة حدوثها، وذلك بسبب الخسائر المالية الضخمة بسبب أزمة كورونا الأخيرة.

يذكر أن باريس سان جيرمان يعتبر هو الطرف الأكثر اهتمامًا بضم ميسي، لكن الأمور هدئت الفترة الأخيرة بعد قدوم لابورتا.