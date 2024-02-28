أخبار الاتحاد اليوم | ثورة بسبب بطل فضيحة البليهي .. وموقف محمد صلاح وتير شتيجن من الانتقال للعميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق الـ28 من فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الـ28 من فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"بطل فضيحة البليهي ومجزرة الوداد" .. ثورة اتحادية على حكم الهلال والاتحاد!

لم تكد صحيفة الجزيرة السعودية تُعلن عن تعيين الحكم السلفادوري إيفان بارتون لإدارة مواجهة الهلال والاتحاد يوم الجمعة القادم في دوري روشن السعودي إلا وثارت ثورة الاتحاديين وقد صبوا جام غضبهم على القرار والحكم (طالع التفاصيل).

أول رد من وكيل تير شتيجن على الانتقال إلى نادي الاتحاد

رد جيرد فوم بروخ، وكيل أعمال الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى العملاق الإسباني برشلونة، على الأنباء المتداولة بشأن عرض نادي الاتحاد السعودي؛ للتعاقد مع اللاعب، في الميركاتو الصيفي القادم.

بروخ اعترف في تصريحات مع موقع "شوووت"، بتلقي تير شتيجن عرضين من السعودية، لضمه في الصيف القادم؛ قائلًا: "اللاعب ونادي برشلونة لم يحسما قرارهما، حتى الآن".

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الاتحاد يفاجئ جماهيره .. أول رد بعد أنباء التفوق على الهلال والتوقيع مع محمد صلاح

كشف نادي الاتحاد السعودي، عن حقيقة الحصول على "توقيع" النجم المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول بشكل رسمي، بداية من الموسم القادم 2024-2025 (طالع التفاصيل).

أسطورة السعودية يحذر الهلال .. "فرص الفوز على الاتحاد 5% فقط لهذه الأسباب!"

حذر حسين عبد الغني، أسطورة الأهلي والنصر ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عملاق الرياض الهلال، من خطورة فريق الاتحاد، قبل سلسلة الكلاسيكو القادمة (طالع التفاصيل).

بسبب جنسيتها .. زوجة قائد برشلونة تُبعده عن الدوري السعودي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن رفض سيرجي روبيرتو قائد برشلونة عرضًا من أحد الأندية السعودية خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي والسبب زوجته (طالع التفاصيل).

الضحية الجديدة .. الدوري السعودي يستهدف إسقاط برشلونة بالضربة القاضية!

تحمل الدوري الإنجليزي فاتورة ثورة الانتقالات السعودية ودفع الثمن كاملًا خلال صيف 2023، حيث فقد جل نجومه لصالح أندية دوري روشن مثل خاليدو كوليبالي وألكسندر ميتروفيتش وروبن نيفيش ورياض محرز وساديو ماني، ويبدو أن برشلونة سيكون الضحية الجديدة (طالع التفاصيل).





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