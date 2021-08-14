برشلونة يسجل ديباي وجارسيا.. واستياء من ألبا

نادي برشلونة نجح أخيرًا في تسجيل لاعبيه الجدد في الدوري الإسباني.

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن نجاحه في تسجيل الهولندي ممفيس ديباي والإسباني إريك جارسيا في قائمته التي ستلعب منافسات موسم 2021-2022 من بطولة الدوري الإسباني.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا عبر موقعه على شبكة الإنترنت أكد خلاله نجاحه في تسجيل الصفقتين الجديدتين، بعد فترة من الترقب خوفًا من عدم تسجيلهما في الوقت المحدد.

وسيكون ديباي وجارسيا حاضرين في قائمة برشلونة التي تستعد لافتتاح مباريات النادي الكتالوني في الدوري الإسباني يوم الأحد أمام ريال سوسييداد على ملعب "كامب نو".

وجاء في البيان الذي أصدره النادي الكتالوني: "تمكن برشلونة من تسجيل ممفيس وإريك جارسيا وري ماناج في دوري كرة القدم للمحترفين".

وأضاف: "كان ذلك ممكنًا بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع جيرارد بيكيه، حيث وافق قائد برشلونة الثاني على خفض راتبه بشكل كبير".

وفي الوقت نفسه أشار برشلونة إلى أنه يواصل العمل على تعديل رواتب عدد آخر من اللاعبين، من أجل تقليص كتلة الرواتب في النادي الكتالوني.

📌 Memphis, Eric Garcia and Rey Manaj, registered for @LaLigaEN — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 14, 2021

لابورتا مستاء من ألبا

على صعيد متصل، أكدت صحيفة "سبورت" أن مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا مستاء للغاية من جوردي ألبا بسبب إحجام اللاعب عن تخفيض عقده الذي ينتهي في صيف 2024.

ألبا هو واحد من قادة برشلونة الذين وقعوا عقدًا طويل الأمد للتجديد خلال فترة رئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

برشلونة كان يأمل أن يسير ألبا على خطى بيكيه ويخفض جزءً من راتبه، لمواجهة الوضع المالي المتردي في النادي الكتالوني.

ومن جانبها، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن ألبا أعطى موافقته على تأجيل دفع عشرة ملايين يورو من عقده حاليًا، على أن يحصل عليها على دفعات حتى نهاية فترة التعاقد.

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