برشلونة يستقر على خليفة بيكيه في كامب نو

دخل برشلونة على خط الطامحين في التعاقد مع أندرياس كريستينسين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

مدافع تشيلسي ينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية هذا الموسم، وهو ما يُزيد من رغبة برشلونة بالتعاقد معه.

فكرة جلب الدنماركي إلى كامب نو مجانًا مناسبة للغاية للوضع الاقتصادي الراهن في برشلونة.

لكن في الوقت نفسه، يحظى كريستينسين باهتمام العديد من الأندية، في مقدمتها بايرن ميونخ، وهو ما يجعل مهمة الكتلان صعبة.

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صحيفة "ماركا" أكدت أن كريستينسين على رأس أولويات برشلونة للصيف المقبل، غير أن موقف اللاعب لا يزال ضبابيًا.

لم يقرر نجم البلوز بعد إذا ما كان سيغادر تشيلسي أم لا، لكن بمجرد حسم الأمر وإن قرر الرحيل، برشلونة سيكون أول من يفاوضه.

البرسا يسعى إلى دعم مركز قلب الدفاع بشتى السبل، في ظل تقدم عمر جيرارد بيكيه وتواضع مستويات إيريك جارسيا هذا الموسم.