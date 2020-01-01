برشلونة يستعيد أومتيتي وسيميدو قبل مواجهة خيتافي

سيتين يتفادى أزمة دفاعية كبيرة بعودة الثنائي

استعاد نادي برشلونة الإسباني، لخدمات الثنائي نيلسون سيميدو وصامويل أومتيتي، قبل مواجهة خيتافي بالجولة القادمة من الليجا غداً السبت.

غياب الثنائي تسبب في العديد من المشاكل للمدرب كيكي سيتين ومخاوف قبل اللعب أمام خيتافي، نظراً لظهور حالة من النقص الدفاعي بصفوف الفريق.

سيميدو غاب عن آخر حصتين تدريبيتين لمعاناته من بعض الالتهابات، ولكنه شارك اليوم الجمعة بصورة طبيعية ليصبح جاهزاً للمباراة القادمة.

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وأما أومتيتي فتدرب هو الآخر أمس الخميس بعد الخضوع للعلاج وخطة تأهيلية عقب المشاكل المتكررة له مع الإصابات.

وبعودة الثنائي من غير المتوقع أن يواجه سيتين أي مشاكل دفاعية، باستثناء غياب كليمينت لونجليه بسبب الإيقاف، ليلعب أومتيتي بجوار جيرارد بيكيه بقلب الدفاع.

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وعاد أيضاً الحارس البرازيلي نيتو للتدريبات بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، ليجلس بديلاً لأندري تير شتيجن أمام خيتافي.

يذكر أن برشلونة يلعب مباراة الغد وهو في المركز الثاني بجدول الليجا بـ49 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الأول.