برشلونة يستعيد أومتيتي قبل مباراة بيلباو

نبأ سعيد أم تعيس؟

أصبح صامويل أومتيتي، لاعب برشلونة، جاهزًا للمشاركة بصورة طبيعية في مباراة فريقه القادمة أمام أتلتيك بيلباو.

وكان أومتيتي قد ابتعد عن البرسا في مباراة ويسكا الأخيرة بسبب إصاة جديدة كانت عبارة عن آلام في المعدة، إلا أنه تماثل للشفاء بحسب تأكيدات الصحف الإسبانية.

الدولي الفرنسي شارك بصورة طبيعية في مران البرسا اليوم الإثنين استعدادًا لمباراة الأربعاء، لينضم إلى قائمة الخيارات المتاحة أمام رونالد كومان لهذه القمة الصعبة.

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بيلباو سيدخل المباراة وهو متسلح بمدربه الجديد صاحب الخبرة العريضة في الأراضي الإسبانية، مارسيلينو، ما يُزيد من أهمية وجود كل عنصر في كتيبة كومان للعودة من إقليم الباسك بالثلاث نقاط.

أومتيتي لم يشارك هذا الموسم سوى في 55 دقيقة فقط بسبب الإصابات التي تلازمه منذ سنتين، مع عدم اقتناع كومان به، إلا أن الوضع الراهن في الدفاعات الكتالونية قد يفرض على المدرب الهولندي الاعتماد عليه.

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ويُعاني جيرارد بيكيه من إصابة طويلة، مع تراجع مستويات كليمون لونجليه بصورة واضحة وقلة خبرة الثنائي رونالد آراوخو ومينجويزا، لذلك فإن الفرصة ستكون مواتية لصاحب الـ28 عامًا للعب في وقت قريب.

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن المتصدر أتلتيك بيلباو.

كما تجدر الإشارة إلى أن الصحافة أشارت في كثير من الأحيان إلى أن برشلونة يسعى للتخلص من أومتيتي في هذا الشتاء لتوفير النفقات خصوصًا وأنه خارج حسابات المدرب مهما كانت الظروف.