برشلونة يستخدم خطة دي يونج لضم دي ليخت

النادي الكتالوني كتب بالفعل النسخة الأولى من عقد دي ليخت

أعدّ نادي برشلونة الإسباني النسخة الأولية من عقده مع ماتياس دي ليخت، قائد أياكس الهولندي، والذي يمتد حتى 2024.

برشلونة يسعى لضم دي ليخت بعد إتمام التعاقد مع فرينكي دي يونج مقابل 75 مليون يورو بجانب المتغيرات.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة وضع بالفعل الصيغة الأولية لعقد اللاعب ويستعد لإرساله إلى وكيل أعماله مينو رايولا.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الشق المادي متشابه تمامًا لصفقة دي يونج، إذ أنّ المبلغ المقدم لضم اللاعب يصل إلى 60 مليون يورو بجانب المتغيرات كما أنّ بنود التعاقد فيما يتعلق بالرواتب متساوية.

أحدهم اقترب انتقاله إلى برشلونة 🔴🔵 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

وكانت التقارير الصحفية ًأشارت إلى رغبة أياكس في التعاقد مع كارليوس آلينا على سبيل الإعارة من برشلونة ضمن صفقة دي ليخت.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة أياكس في استعارة ريكي بويج من الرديف لموسم.