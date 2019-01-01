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برشلونة يستخدم خطة دي يونج لضم دي ليخت

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Getty Images
النادي الكتالوني كتب بالفعل النسخة الأولى من عقد دي ليخت
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعدّ نادي برشلونة الإسباني النسخة الأولية من عقده مع ماتياس دي ليخت، قائد أياكس الهولندي، والذي يمتد حتى 2024.

برشلونة يسعى لضم دي ليخت بعد إتمام التعاقد مع فرينكي دي يونج مقابل 75 مليون يورو بجانب المتغيرات.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة وضع بالفعل الصيغة الأولية لعقد اللاعب ويستعد لإرساله إلى وكيل أعماله مينو رايولا.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الشق المادي متشابه تمامًا لصفقة دي يونج، إذ أنّ المبلغ المقدم لضم اللاعب يصل إلى 60 مليون يورو بجانب المتغيرات كما أنّ بنود التعاقد فيما يتعلق بالرواتب متساوية.

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وكانت التقارير الصحفية ًأشارت إلى رغبة أياكس في التعاقد مع كارليوس آلينا على سبيل الإعارة من برشلونة ضمن صفقة دي ليخت.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة أياكس في استعارة ريكي بويج من الرديف لموسم.

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