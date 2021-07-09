برشلونة يستبعد موريبا والشكوك تزداد حول رحيله

هل يرحل لحل أزمة ميسي؟

مفاجأة غير متوقعة في قائمة برشلونة التحضيرية للموسم الجديد، باستبعاد النجم الشاب إيلاش موريبا من فريق المدرب رونالد كومان.

هناك العديد من الشكوك حول مستقبل صاحب الـ18 سنة، حيث ينتهي عقده مع برشلونة في 30 يونيو 2022 ولم يجدد حتى الآن.

صحيفة "as" الإسبانية أشارت إلى قيام كومان باستدعاء 11 لاعبًا من الفريق الأول وتسعة من الفريق الثاني من أجل إجراء اختبارات كورونا.

وجاءت المفاجأة باستبعاد موريبا بشكل كامل، لتزداد الأزمات في برشلونة، بجانب أزمة تجديد ميسي وتسجيل الصفقات الجديدة "إريك جارسيا، ممفيس ديباي، إيمرسون وسيرخيو أجويرو".

عدم ظهور موريبا في القائمة، تسبب في ظهور العديد من علامات الاستفهام حول مستقبله، بوجود إمكانية تخلي برشلونة عنه للمساهمة في حل الأزمة المالية.

القيمة السوقية للاعب وصلت إلى 25 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" وهناك اهتمام من عمالقة أوروبا بالحصول على خدماته.

برشلونة يمكنه بيع اللاعب بسعر أكبر من قيمته السوقية، ولكن السؤال هنا يكمن في قبول كومان بالتخلي عنه في هذا السن، وهو يعتبر من أهم نجوم المستقبل بالنادي.

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الأمر يبدو واردًا لأن محادثات التجديد بدأت مع والد موريبا منذ فترة، لكنها لم تسفر أي جديد حتى الآن مما يزيد من خطورة الوضع.

يذكر أن لاعب الوسط الإسباني المولود في مدينة كوناكري الغينية، شارك في 29 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي بكل البطولات، ونجح في تسجيل هدفين وصنع 4 أهداف.