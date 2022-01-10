صراع أوروبي على فينيسيوس الجديد "الذي تجاوز مهارة نيمار"!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى العديد من الأندية الكبيرة في ضم اللاعب الشاب إندريك لاعب بالميراس البرازيلي في أسرع وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن أندية ريال مدريد وبرشلونة يتابعان اللاعب عن كثب ويسعيان لخطفه.

وأوضحت الصحيفة أن الإهتمام الإسباني بالنجم الشاب صاحب الـ 15 عامًا ليس الوحيد، حيث يتابعه الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وليفربول.

اللاعب الشاب ينشط في بطولة للشباب تحت الـ 21 عامًا، وسجل أربعة أهداف بالفعل في البطولة، ويملك سرعة ومهارة كبيرتان.

أحد الكشافين في البرازيل أكد أن مثل تلك الموهبة لم تفرض نفسها منذ فترة طويلة: "منذ ظهور نيمار لم نر موهبة في ذلك المستوى في بطولة كوبينيا".

ويشبه اللاعب فينيسيوس نجم ريال مدريد إلى حد كبير في خصائصه داخل الملعب، حتى أن الثنائي يشتركان سويًا في وكيل أعمالهما.

جدير بالذكر أن صاحب الـ 15 عامًا لا يملك عقدًا احترافيًا مع بالميراس في الوقت الحالي نظرًا لعمره الصغير، مما يجعل عملية ضمه أقل تعقيدًا.