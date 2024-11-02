على خطى ريال مدريد.. برشلونة يعلن عن مزاد لجمع التبرعات لضحايا إعصار إسبانيا

لفتة إنسانية من برشلونة تجاه ضحايا إعصار دانا...

أعلن نادي برشلونة، وبشكل رسمي من خلال مؤسسته للعمل الخيري، مواصلة العمل وتقديم الدعم، لضحايا إعصار دانا، الذي ضرب إسبانيا، خلال الأسبوع الماضي.

وكانت منطقة فالنسيا في إسبانيا قد تعرضت لكارثة غير مسبوقة، وذلك بسبب الإعصار الذي لحق بالمدينة يوم الأربعاء الماضي، وتسبب في مقتل وتشريد الكثير من الأشخاص.

وقررت إدارة برشلونة، عرض القمصان التي سيرتديها لاعبو الفريق الكتالوني، أمام إسبانيول، في مزاد بهدف جمع الأموال وتقديم المساعدة للمتضررين من الإعصار.

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ومن المنتظر أن يلعب يستضيف برشلونة، نظيره إسبانيول، مساء يوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.

وأشار الفريق الكتالوني، في بيانه إلى أن هذه هي الخطوة الأولى، من خطوات دعم الضحايا، على أن يتم الكشف عن باقي الخطوات خلال الفترة القادمة، مشددًا على أهمية التماسك والترابط بين جميع الشعب الإسباني في الوقت الحالي.

وناشدت مؤسسة برشلونة الخيرية، من الجميع التعاون مع الكيانات المتخصصة للتعامل مع تلك الحالة الطارئة، بدلًا من التعامل بطريقة قد تعطل الممرات الإنسانية والطرق المفتوحة المؤدية للمناطق المنكوبة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، في وقت سابق وبالتعاون مع الصليب الأحمر، قد أعلن عن تبرعه بمبلغ مليون يورو، لمساعدة ضحايا الإعصار المدمر.