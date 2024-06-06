برشلونة يريد التخلي عن موهبته لمنافس إسباني.. وفليك الأمل الأخير في بقائه!

موهبة يبدو برشلونة غير مستعد للرهان عليها

سوف يعود العديد من لاعبي برشلونة المعارين إلى الفريق الموسم المقبل، وهنا سوف يقرر هانز فليك كل شيء بشأنهم، وأحد أهم هؤلاء هو أنسو فاتي.

خريج أكاديمية "لاماسيا" فشل في البرهنة على ما يملك من موهبة مع برايتون الموسم المنصرم، لكن لا يزال بعمر 21 عامًا هدفًا ساخنًا بين لاعبي برشلونة.

النادي الكتالوني يعرف أن فليك سيقرر كل شيء بشأنه، لكنه منفتح على فكرة رحيل فاتي مرة أخرى، سواء معارًا أو مباعًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لو قرر برشلونة الإعارة، فسيكون إشبيلية وجهة مرجحة بالنسبة لفاتي، النادي الأندلسي يرغب في الحصول على موهبة برشلونة، لكن بشرط تحمل النادي الكتالوني 70٪ من راتبه وتولي إشبيلية 30٪ فقط، وفقًا لصحيفة "سبورت".

برشلونة يريد أن يباع فاتي بسعر مقبول لتمويل الميركاتو الصيفي بالنسبة له، وكذلك للتخلص من راتبه في خضم أزمة رواتب يعانيها النادي الكتالوني.

ولكن سيظل بلاء فاتي في الموسم التحضيري أمام عيني فليك مقياس كل شيء، والنقطة التي سيقرر فيها الألماني مستقبله برمته.

وكيل فاتي، خورخي مينديش، إضافة إلى اللاعب نفسه، يرغبان في أن يمنحهما برشلونة فرصة إضافية لإثبات نفسه والبقاء، وهذا هو ما يستهدفه فاتي الموسم المقبل.