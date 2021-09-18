برشلونة يرفض الاستسلام ويعود لضم ستيرلينج في يناير

بعد محاولة فاشلة في الصيف

قام نادي برشلونة الإسباني، بوضع الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينج، ضمن أهم أهدافه الرئيسية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

اللاعب كان من ضمن أهداف النادي الكتالوني في الصيف، حيث أراد المدرب رونالد كومان استغلال حالة عدم استقرار اللاعب في مانشستر سيتي بعد قدوم جاك جريليش.

ستيرلينج لم يعد اللاعب الذي لا يمكن المساس به في تشكيل المدرب بيب جوارديولا، وخطوة رحيله عن النادي أصبحت واردة بشكل كبير.

كيف حاول برشلونة ضم ستيرلينج في الصيف؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن ماتيو أليماني مدير كرة القدم في برشلونة، سافر إلى مانشستر في الصيف للتفاوض على ضم اللاعب.

ومع القيود الاقتصادية المعروفة، كانت الفكرة مبادلة اللاعب مع أنطوان جريزمان أو عثمان ديمبيلي أو سيرجي روبيرتو.

ومع رفض سيتي التعاقد مع أي من هؤلاء، جاءت فكرة الحصول على خدمات ستيرلينج على سبيل الإعارة، لكن الأمر لم ينجح في النهاية.

هل يعود برشلونة لضم ستيرلينج؟

الصحيفة أكدت أن أليماني يضع اللاعب كهدف رئيسي في الميركاتو الشتوي، ولكن المهمة ليست سهلة لإقناع سيتي بالتخلي عنه.

ولكن ستكون الناحية الإيجابية هي توافر بعض السيولة المالية لدى برشلونة، أكثر بقليل مما كانت عليه الأمور في الصيف.

المفاوضات ستكون صعبة، لكن هناك حالة من الإصرار داخل برشلونة لضم عنصر هجومي جديد، للمساهمة في تعويض رحيل ليونيل ميسي وجريزمان.

رغبة اللاعب مهمة جدًا، ووفقًا للتقارير الصحفية فإن صاحب الـ26 سنة يرحب بفكرة الانتقال إلى برشلونة، لخوض تجربة جديدة بعد سنوات طويلة قضاها في ملعب الاتحاد.

ماذا قدم ستيرلينج هذا الموسم مع سيتي؟

الدولي الإنجليزي دخل بالكاد في مباراتين من أصل 6 خاضها مانشستر سيتي هذا الموسم ولم يكملهما حتى النهاية.

وهو ما يعني انخفاض مكانة اللاعب لدى مدربه بيب جوارديولا، خاصة وأنه اعتمد عليه كبديل في أصعب مباراتين ضد لايبزيج وليستر سيتي.

ويأتي ذلك بعد مسيرة مميزة قضاها ستيرلينج مع سيتي على مدار السنوات الماضية، حيث سجل 115 هدفًا وصنع 87 في 297 مباراة.

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