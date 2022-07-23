برشلونة يرفض الاستسلام بصفقة كوندي ويضع خطة بديلة

رغبة اللاعب قد ترجح كفة النادي الكتالوني

يرفض نادي برشلونة الإسباني، الاستسلام في ملف التعاقد مع المدافع الفرنسي جول كوندي، رغم اقترابه من الرحيل عن إشبيلية والانضمام لتشيلسي.

كوندي يعتبر الهدف الأول للنادي الكتالوني وفقًا لرغبة المدرب تشافي هيرنانديز، لكن المؤشرات الحالية تؤكد أن تشيلسي اتفق مع إشبيلية على ضم اللاعب مقابل 55 مليون جنيه استرليني.

ومع ذلك يرفض برشلونة الاستسلام بسبب تفضيل كوندي الانضمام لصفوفه على البلوز، مع تصعب المهمة في التفاوض على سعره مع ناديه.

ماذا سيفعل برشلونة؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن النادي الكتالوني لا يزال يثق في قدرته على جلب كوندي باعتباره الأولوية الواضحة لتشافي خلال هذا السوق.

وأوضحت أن اللاعب تحدث مع تشافي في عدة مناسبات سابقة واقتنع كليًا بفكرة الانتقال لكامب نو، ومن المتوقع التقدم بعرض رسمي جديد لإشبيلية خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن جانبه يطمح النادي الأندلسي في تغيير كوندي لموقفه وعدم انتظار برشلونة، من أجل إغلاق الصفقة مع تشيلسي في أسرع وقت ممكن.

وقام كوندي بوضع قصة مثيرة للجدل على حسابه على موقع إنستجرام، بها عبارة تقول:"الحلم من دون أهداف مجرد حلم فقط".

Jules Koundé, sharing contents on “achieving your dreams” and “dream without goals are just dreams” now on Instagram - while Barcelona and Chelsea are in a battle to sign him. 🚨🎥 #Kounde pic.twitter.com/RD5X4KPhSl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2022

ما هي الخطة البديلة؟

أشارت "موندو" إلى وضع برشلونة بعض الخطط البديلة، من أبرزها إينيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو كبديل مناسب في حالة انهيار صفقة كوندي.

وقام ماتيو أليماني مدير كرة القدم في برشلونة، بالاتصال بجون أوريارت رئيس بيلباو، للحديث معه عن إمكانية جلب مارتينيز.

المدافع الإسباني يدخل في العام الأخير من عقده وتصل قيمة الشرط الجزائي به إلى 80 مليون يورو، ولكن المبلغ سينخفض بشكل ملحوظ من خلال المفاوضات.

ويعتبر نجم بيلباو من الخيارات المفضلة لتشافي بعد كوندي، بسبب خبرته في الدوري الإسباني ومعرفته بالبطولة والفرق المنافسة.

لاعب آخر ظهر على رادار برشلونة، وهو باو توريس مدافع فياريال، الذي كان قريبًا من الانضمام للفريق في 2018 مقابل 25 مليون يورو لولا بعض الظروف الاقتصادية والإدارية.

ويطلب فياريال حاليًا مبلغ 50 مليون يورو للتخلي عن توريس، لذلك يعتبر مارتينيز هو المرشح الأقرب، لأن سعره بعد المفاوضات قد يكون مناسبًا للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها النادي الكتالوني.