برشلونة يدير ظهره لنجمي الكالتشيو.. ويحدد خياره الأول في وسط الملعب

ما خطوة النادي الكتالوني؟

بعد انهيار مفاوضات برشلونة مع جويدو رودريجيز لاعب وسط ريال بيتيس، الذي يقترب من الانتقال إلى أتالانتا عبر صفقة مجانية، يبحث النادي الكتالوني عن خيارات جديدة في وسط الملعب.

وحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن النجم الأرجنتيني لياندرو باريديس لاعب وسط روما، عُرض على برشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقد يغادر باريديس روما بسعر مخفض هذا الصيف، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، وليس بالضرورة أن يكون جزءًا من خطط المدرب دانييلي دي روسي.

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ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولي برشلونة يعتقدون أن باريديس لاعب جيد ويتمتع بقدرة فنية ممتازة، إلا أنهم لا يزالون يركزون على خيارات أخرى، مثل أمادو أونانا وميكيل ميرينو.

وأوضحت أن "باريديس موهوب من الناحية الفنية، لكنه على غرار أدريان رابيو (نجم يوفنتوس)، الذي عُرض أيضًا على برشلونة في الأيام الأخيرة، فإنه يشبه في خصائصه الفنية إلى حد كبير ما لدى البارسا بالفعل في منتصف الملعب".

وختمت: "أظهر المدير الرياضي ديكو تفضيلًا واضحًا لجلب خيار بدني قوي في خط الوسط، حيث يرى أن باريديس رغم خبرته لن يرفع مستوى الفريق".