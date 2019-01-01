برشلونة يخطط لخطوة مفاجئة بضم أوتاميندي

المدافع الأرجنتيني يعاني من التهميش مع مانشستر سيتي هذا الموسم

يحاول نادي برشلونة الإسباني، إبرام صفقة جديدة قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

برشلونة تعاقد مؤخراً مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونك، القادم من أياكس أمستردام، لكنه سينضم للفريق في يونيو القادم.

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صحيفة "ذا صن" البريطانية أكدت أن المدرب إرنستو فالفيردي يطمح في ضم صفقة دفاعية جديدة.

وأوضحت أن نيكولاس أوتاميندي مدافع مانشستر سيتي، أصبح هدفاً مفاجئاً لبرشلونة.

النجم الأرجنتيني فقد مكانه الأساسي مع سيتي هذا الموسم، لصالح الثنائي جون ستونز وأيمريك لابورت.

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وهو ما جعل اللاعب يشعر بالضيق الشديد وفقاً لما أكده المدرب بيب جوارديولا قائلاً:"هو ليس سعيداً لأنه بحاجة للعب، ولكن هذا موقف الجميع وليس أوتاميندي وحده".

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خيار أوتاميندي يعد مناسباً لبرشلونة، نظراً لإنفاقه ما يقرب من 70 مليون جنيه إسترليني على ضم دي يونج.

ومن غير المتوقع أن يُكلف الأرجنتيني خزائن برشلونة أكثر من 28 مليون، المبلغ الذي دفعه سيتي لضم اللاعب من فالنسيا.