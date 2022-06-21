برشلونة يخبر نجمه بخروجه من حسابات تشافي في الموسم المقبل!

تشافي يحدد الأسماء الباقية والراحلة في هذه الفترة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب موعد رحيل المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي من فريق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث يسعى النادي الكتالوني إلى التخلص من مدافعه الفرنسي لتخفيض الأجور المرتفعة التي يدفعها للاعبيه، كما أنه لم يعد بحاجة لخدماته الفنية أيضًا.

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن فريق البلوجرانا قد تحدث مع اللاعب موضحًا أنه ليس في حسابات المدرب تشافي بعد الآن.

ماذا حدث؟

أوضح التقرير أن صامويل أومتيتي سوف يغادر نادي برشلونة في فترة الانتقالات الحالية، حيث قيل له بشكل مباشر إنه خارج حسابات المدرب تشافي في الموسم المقبل.

حيث يريد البلوجرانا حل وضعية أومتيتي قبل بداية الموسم التحضيري ومن المحتمل أنه سيوافق على الخروج بشكل نهائي أو حتى على سبيل الإعارة.

وأعربت العديد من الأندية التركية عن اهتمامها باللاعب البالغ من العمر 28 عامًا ولكن من المفهوم أن يفضل العودة إلى فرنسا مع ليون.

وكان قلب الدفاع الفرنسي قد جدد تعاقده مع الفريق الكتالوني في عام 2022 ليساعد الإدارة على حل الأزمة المالية، فيما ينتهي عقده بحلول صيف عام 2026.

ماذا عن مسيرة أومتيتي؟

بدأ أومتيتي مسيرته الكروية مع ليون وانضم إلى فريقهم الأول في عام 2012، واستمتع بأربعة مواسم في وطنه قبل أن ينتقل إلى برشلونة بعد يورو 2016، وقدم أداءً رائعًا في أول موسمين له في النادي وساعد فرنسا في الفوز بكأس العالم في روسيا عام 2018.

ومن بعدها ظن الجميع أن المدافع الفرنسي سيبقى في التشكيلة الأساسية لبرشلونة لسنين طويلة، ويحمل راية الدفاع، لكنه قد أصيب بمشاكل عضلية متنوعة على مدار السنوات الأخيرة، مما جعله خارج خطط كل من تناوب على إدارة البلوجرانا الفنية.

اقرأ أيضًا..

بين صلاح وماني.. من قص شريط نهاية ثلاثي ليفربول التاريخي؟

مبابي فخر العرب وميسي يحقق كأس العالم .. لاعبون يمكنهم تمثيل ثلاث بلدان!

كريستيانو رونالدو يمهل مانشستر يونايتد شهرين لحسم مصيره!