برشلونة يحدد الموعد النهائي لتجديد عقد بيدري

المفاوضات مستمرة بين الطرفين

يضع نادي برشلونة الإسباني، ملف تجديد لاعب الوسط الشاب بيدري، كأحد أهم أولوياته منذ انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

بيدري عقده ينتهي مع برشلونة في يونيو 2022، وهناك خيار بتمديده لمدة عامين، لكن برشلونة يريد الحفاظ على اللاعب لفترة أطول.

ويأتي ذلك باعتبار بيدري أحد أهم اكتشافات النادي منذ فترة طويلة، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول بكل المناسبات التي شارك فيها.

ما هو موقف اللاعب من التجديد؟

اللاعب محمي بشرط جزائي قيمته 400 مليون يورو، وبرشلونة يريد إقناعه بالتوقيع على عقد جديد مدته خمسة مواسم.

النادي يقدر اللاعب بصورة واضحة، والأمر يبدو متبادلًا بين الطرفين، وفقًا لما أكدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيدري لا يريد ترك فريق حياته، ومسرور جدًا باللعب في برشلونة ودوره مع الفريق الذي جعله من صفوة اللاعبين في العالم.

ولذلك يأمل جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، في التوصل لاتفاق نهائي مع النجم الشاب قبل بداية شهر أكتوبر القادم.

كيف تسير المفاوضات بين بيدري وبرشلونة؟

وكلاء اللاعب والنادي عقدوا عدة محادثات منذ حوالي شهر، التواصل مستمر ومرن حسبما أكدت "موندو" والمواقف تقترب بشكل تدريجي.

ومن المتوقع أن يزيد راتب اللاعب بشكل ملحوظ، بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به برشلونة.

بيدري لا يمانع التضحية ببعض الأموال، من أجل صناعة التاريخ مع برشلونة، لإيمانه بالمشروع الرياضي الذي يحاول النادي القيام به.

ما هي ملفات التجديد الأخرى التي يعمل عليها برشلونة؟

الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي يأتي كذلك ضمن أهم أولويات لابورتا، حيث ينتهي عقده هو الآخر في يونيو 2022.

أنسو فاتي كذلك هناك محاولات لتأمين تواجده لسنوات طويلة، نظرًا لما أظهره من مؤشرات خلال الفترة التي لعبها مع الفريق الأول.

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