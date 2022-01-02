برشلونة يتحكم في مصير هجوم يوفنتوس وزميل ميسي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تحكم برشلونة في سوق انتقالات يوفنتوس حال نجح الفريق في الحصول على خدمات ألفارو موراتا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي ذكرت أن رحيل موراتا عن يوفنتوس سيحرك إدارة النادي الإيطالي من أجل التوقيع مع ماورو إيكاردي نجم يوفنتوس.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يرتبط فيها إيكاردي بنادي يوفنتوس، حيث سعى النادي للحصول على خدماته في أكثر من مناسبة من قبل.

وأوضحت الصحيفة أن الوضع المالي الحالي في النادي الإيطالي قد لا يسمح بأن ينتقل إليهم إيكاردي بشكل نهائي وفوري، وقد تكون صفقة إعارة.

وفي الوقت نفسه أوضحت أن شرطًا جزائيًا قيمته 15 مليون يورو سيضطر باريس سان جيرمان لدفعه لإنتر حال انضم إيكاردي لصفوف يوفنتوس تحديدًا.

حيث أراد إنتر أن يتأكد من عدم لعب إيكاردي لصفوف يوفنتوس، فوضع ذلك الشرط على أن يتم دفع المبلغ خلال أول أربعة أعوام حال انضم للبيانكونيري.

جدير بالذكر أن يوفنتوس ارتبط بعدة بدائل أخرى في خط الهجوم، على رأسهم دوسان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا.

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