النتائج المباشرة
الانتقالات

برشلونة يتحرك لضم ثنائي كييفو

التعليقات()
Getty
كييفو يطلب ثمانية ملايين لنجميه
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة بدأ مفاوضاته مع كييفو للتعاقد مع التوأم صامويلي وإيمانويل فينياتو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

إيمانويل فينياتو لفت الأنظار مع الفريق المغادر لدوري الدرجة الثانية في الأسابيع الأخيرة من الموسم بعد حصوله على الفرصة للمشاركة أساسياً.

وقال "جيانلوكا دي مارزيو"، الصحفي المتخصص في الانتقالات، إن مبعوثاً من النادي الكتالوني متواجد في مدينة فيرونا للتفاوض مع كييفو لضم موهبتيه.

اختيارات المحررين

أتلتيكو مدريد يستغل أزمة سيميدو في برشلونة

ريال مدريد يدفع قيمة رحيل كوتينيو من برشلونة

وأشار التقرير أن كييفو يطلب ثمانية مليون يورو من أجل التخلي عن الأخوين فينياتو في الانتقالات الصيفية الحالية، المبلغ الذي يسعى برشلونة لتخفيضه.

ويبلغ إيمانويلي من العمر 19 عاماً وسجل هدفاً وصنع آخر في عشر مباريات هذا الموسم، بينما أخيه من مواليد 2004 ويلعب لفرق الناشئين مع النادي الإيطالي.

يذكر أن برشلونة أنهى موسمه بالتتويج ببطولة وحيدة هي الدوري الإسباني بعد خسارة نهائي الكأس ووداع دوري الأبطال من نصف النهائي.

إغلاق