برشلونة يبدأ في دعم دفاعه باسمين مفاجئين

خطوة مثيرة للاهتمام..

ربطت الصحف الإسبانية برشلونة باسمين جُدد لدعم مركز قلب الدفاع خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، غير أن الثنائي ليس ممن يحظون بالشهرة العالية أو من المعروفين لدى جمهور النادي الكتالوني.

وبدأت ثورة كبيرة في البرسا بعد الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ بثمانية أهداف، أولها كان إقالة كيكي سيتيين من تدريب البلوجرانا وثانيها كان طرد إريك أبيدال من منصب المدير الرياضي.

اللاعب الأول الذي تضع إدارة البرسا الحالية عينها عليه هو مالانج سار، مدافع نيس المُنتهي عقده هذا الصيف، والذي يُمكن ضمه مجانًا إن أراد النادي، ويحظى باهتمام تورينو وبعض الأندية الإنجليزية.

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صحيفة "فرانس فوتبول" كانت من ذكر اهتمام البرسا بمالانج، ولكنها أشارت إلى أن من يقود المفاوضات هو أبيدال، وكان ذلك قبل ساعات من إقالة الفرنسي، ما يضع مستقبل الصفقة كله على المحك.

الاسم الثاني وهو اسم مغمور، موسى ندياي، سنغالي يبلغ من العمر 18 عامًا ويلعب في أكاديمية أسباير ببلاده، يتميز بالسرعة والقوة البدنية وطول القامة ويُنظر إليه كأحد نجوم المستقبل في القارة الإفريقية.

اُختير ندياي كأفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا عام 2019، ويُقال أن الإدارة حسمت التعاقد معه منذ مدة وبدأ اللاعب بالفعل في تعلم اللغة الإسبانية تمهيدًا لوصوله إلى كامب نو.

أغلب الظن أن ندياي سوف يلعب في الفريق الرديف أولًا قبل الانخراط في الفريق الأول، الأزمة الحالية تكمن في صعوبة جلبه من السنغال إلى إسبانيا بسبب أزمة كورونا وبعض الإجراءات البيروقراطية، لكن الأكيد أنه سيتواجد في كتالونيا الموسم المقبل.

يذكر أن صامويل أومتيتي أصبح رحيله مسألة وقت بعد تراجع مستواه كثيرًا، إلى جانب تقدم جيرارد بيكيه في العمر ما يجعل التعاقد مع قلب دفاع أو أكثر ضرورة ملحة هذا الصيف.