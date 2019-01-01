برشلونة ويوفنتوس يتنافسان على دي ليخت الجديد

لاعب موهوب للغاية..

يبدو وأن التنافس بين يوفنتوس وبرشلونة سيعود مجددًا خلال الفترة المقبلة، حيث يضع الثنائي عينهما على ليني لاكرويكس، مدافع ميتز الفرنسي، والي يصنف كواحد من أبرز المدافعين الشباب على مستوى العالم.

هذه ليست المرة الأولى التي يتنافس فيها الفريقان على صفقة كبيرة، فقد كان الصراع على أشده بين العملاقين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة على ماتياس دي ليخت، والذي انضم في نهاية المطاف إلى اليوفي.

وبحسب ما أوردته تقارير من "كالتشيو ميركاتو" فإن يوفنتوس قد أرسل كشافيه لبطولة العالم تحت 16 عامًا وقد لفت لاكرويكس أنظارهم بقوة، إذ كان واحدًا من أبرز إن لم يكن الأبرز في البطولة التي أقيمت في فال دي مارين بالعام الماضي.

لاكرويكس هو لاعب فرنسي من مواليد 2003، يلعب في ميتز ولديه قوة بدنية جبارة كما جاء في التقارير، ولديه قدرة مميزة على اللعب بقدمه والمشاركة في بناء اللعب بشكل عام.

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هذه الصفات إلى جانب مرونته الكبيرة بقدرته على اللعب أيضًا في مركز الظهير الأيمن، جذبت كشافي العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، إلى جانب الميزة الأكبر أنه لم يوقع عقدًا احترافيًا بعد مع فريقه الحالي، ميتز.

هذا الأمر يمنحه الفرصة للرحيل عن ميتز إذا ما دُفِع فيه مبلغًا ليس بالكبير ولقى قبول النادي الفرنسي، وبالتبعية، فإنه سيكون حديث الصحافة الأوروبية والعالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يوفنتوس من جهة يسعى للتعاقد معه، وبرشلونة من جهة أخرى، وفي هذه الصفقة ندية موروثة من السيناريو الذي حدث في صفقة دي ليخت، عندما أبدى مسؤولو البلوجرانا رغبتهم في ضمه بكل السبل الممكنة، لكن في النهاية اختار اللاعب الانضمام إلى البيانكونيري.