برشلونة وشاختار .. الدراما لا تتوقف وموعد مع مأساة الموسم الأخير لميسي!

الفريق الكتالوني يهدر فرصة سهلة للتأهل

في الوقت الذي كان تسير فيه الأمور نحو تأهل سهل لبرشلونة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، قرر الفريق الكتالوني منح جماهيره المزيد من المعاناة.

خسارة غريبة وغير متوقعة أمام شاختار دونيتسك بهدف دون رد، ليتأجل عبور الفريق إلى مرحلة خروج المغلوب، وسط مخاوف من دراما قد تقلب الأمور رأسًا على عقب.

التأهل كان سيصبح الأول لبرشلونة منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق في 2021، حيث اتجه الفريق بعدها بصفة مستمرة إلى بطولة الدوري الأوروبي بسبب الفشل في دور المجموعات.

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المؤشرات الحالية قد لا تشير إلى تكرر هذا الأمر، ولكن لماذا فشل برشلونة في حسم التأهل؟

التوفيق لن يخدم كل مرة

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بعد السقوط أمام ريال مدريد في الكلاسيكو عاد برشلونة للانتصارات من جديد هذا الأسبوع بانتصار صعب للغاية على ريال سوسييداد بهدف دون رد في الدوري الإسباني.

برشلونة فاز رغم الأداء المتواضع الذي ظهر به فريق المدرب تشافي هيرنانديز، من سوء تخطيط واهتزاز دفاعي وغياب للفاعلية والتأثير أمام المرمى، لذلك التوفيق خدم بهدف متأخر من رونالد أراوخو.

واليوم أمام شاختار أظهر برشلونة قدر كبير من العشوائية، حيث اكتفى الفريق بالاستحواذ فقط دون التأثير بشكل فعال أمام مرمى الفريق الأوكراني، بوصول النسبة إلى 46% مقابل 36% لشاختار.

أصحاب الأرض والجمهور لهم 4 كرات على المرمى مقابل كرة واحدة فقط لبرشلونة، وهو الرقم الذي يعكس غياب التنظيم الهجومي رغم اللعب بالقوة الضاربة بتواجد رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس ونزول جواو فيليكس في الشوط الثاني.

موعد جديد مع الدراما

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بقدر قليل من التركيز كان يمكن لبرشلونة التأهل إلى دور الـ16 من خلال المجموعة الثامنة بكل سهولة، حيث كان سيرتفع رصيده إلى 12 نقطة مقابل 6 لبورتو الذي يلعب الليلة ضد رويال أنتويرب و3 نقاط فقط لشاختار مع تبقي مباراتين.

ولكن الوضع الحالي هو تصدر برشلونة المجموعة بـ9 نقاط مقابل 6 لبورتو وشاختار و0 لرويال أنتويرب، ليتأجل التأهل إلى آخر جولتين في مشهد دراماتيكي جديد.

المشهد نفسه تكرر في موسم 2020/2021 والأخير لميسي مع الفريق الكتالوني، حيث تصدر فيها البرسا المجموعة بعد الفوز بأول 5 مباريات ولعب أمام يوفنتوس في الجولة الأخيرة، لتظهر الدراما التي تعرف طريقها جيدًا لبرشلونة على المستوى القاري.

المباراة كانت في كامب نو وخسرها برشلونة بنتيجة 3/0 في مفاجأة مدوية وصعد في المركز الثاني، وكانت المرة الأولى التي يتصدر فيها أي فريق لمجموعته في 5 جولات ويتأهل كوصيف.

سخرية القدر هي أن تأهل برشلونة في المركز الثاني جعله يقع أمام باريس سان جيرمان، ليودع المسابقة من دور الـ16 بعد التعادل 1/1 في حديقة الأمراء والخسارة 4/1 في كامب نو.

وهو ما تخشاه حاليًا جماهير برشلونة، وإن كانت الأمور تبدو سهلة أمام أنتويرب وبورتو، ولكن لا يمكن استبعاد أي سيناريو ممكن لأن العذاب الأوروبي ليس بجديد على عشاق الفريق الكتالوني!