برشلونة وسالامنكا.. حتى لا تنكسر الزجاجة التي يتمنى تشافي الخروج من عنقها!

برشلونة لا يريد الخروج صفر اليدين.

مباراة سالامنكا التي فاز بها برشلونة في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا ربما لا تكون أهميتها نابعة من قوة الخصم أو حتى المرحلة التي وصل إليها برشلونة في البطولة الإسبانية الثانية على مستوى الأندية من حيث الأهمية.

ولكن أهمية تلك المباراة تأتي لأنها تخرج برشلونة من حالة التعثرات المتتالية التي تزعج الفريق وتضعف ثقته بنفسه سواء على مستوى اللاعبين أو المدرب تشافي.

لكن حتى الفوز على سالامنكا احتاج أن يصل النادي الكتالوني إلى الدقيقة 73 كي يحقق التقدم لأول مرة بهدف جول كوندي ثم يعززه بهدف أليخاندرو بالدي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برشلونة كان متأخرًا في الشوط الأول بهدف عن طريق ألفارو جوميز، إلا أن فيران توريس أدخل كتيبة تشافي الشوط الثاني متعادلة بهدف من انفراد بالمرمى.

كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يحبط المفاجأة ويحقق فوزًا هامًا على سالامنكا

حيرة تشافي

لا يدري تشافي حقًا ما هو السياق الفني الأفضل لبرشلونة.. الأمر محير لدرجة أنه لا يعرف على من يعتمد، هل على كتيبة الشبان الجدد أم عناصر الخبرة؟.

في الشوط الأول اعتمد على مارك جويو، فيرمين لوبيز، واستعان بباو تشوبارسي بديلًا لأندرياس كريستنسين، لكن التأثير الحقيقي حدث حين اشترك الثنائي بيدري وليفاندوفسكي.

الثنائي نفسه كان متهمًا بإبطاء الريتم وقتل فرص كثيرة لبرشلونة، خصوصًا ليفاندوفسكي الذي أهدر العديد من الفرص السانحة هذا الموسم،. أو بيدري الذي يعاني من سوء التوفيق سواء في الأوقات التي يلعب بها أو الإصابات التي يتعرض لها.

كأس الملك.. فرصة قد تكون الوحيدة

لا يبدو برشلونة مرشحًا للذهاب بعيدًا للغاية في دوري أبطال أوروبا، وفي الليجا تبدو المهمة معقدة مع مستوى ريال مدريد الاستثنائي وجاهزية أهم عناصره وخصوصًا الثلاثي رودريجو وفينيسيوس وجود بيلينجهام، لذلك يبدو كأس ملك إسبانيا فرصة سانحة كي يعوض برشلونة ما فاته في هذا الموسم.

تشافي كان قد تحدث في وقت سابق عن أن برشلونة لا يزال منافسًا على 3 بطولات، لكن إحدى هذه البطولات الثلاثة لا تتطلب منه سوى 5 مباريات فقط، وهي معادلة يتمنى تشافي أن يحالفه الحظ لتحقيقها.