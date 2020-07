برشلونة وديبورتيفو ألافيس: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ألافيس 0 × 3 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

47' نهاية الشوط الأول...

45' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

44' ميسي أرسل كرة ساقطة من أمام منطقة الجزاء لألبا الذي قابل لكرة بعرضية حولها سواريز برأسه لمرمى روبيرتو.

44' الثاااااااااااااااااالث لبرشلونة عن طريق سواريز.

43' بيريز يمرر كرة راااااااااااائعة لبوركي في يسار منطقة الجزاء، فيرسل عرضية أرضية يبعدها بيكيه.

41' ميسي يرسل عرضية من اليمين لفيدال الوحيد تمامًا في عمق المنطقة، فيقفز ويرسل رأسية يبعدها روبيرتو من على يمينه.

38' ألافيس يظهر أخيرًا بتسديدة من خوسيلو تصطدم بلونجليه وتخرج لركينة من على يسار نيتو.

37' سواريز يرسل كرة ساقطة من أمام منطقة الجزاء ليمينها يحاول ميسي ترويضها لكنه يتعثر ويسقط ويفتكها الدفاع، ثم يشير الحكم إلى لمسة يد على الأرجنتيني.

37' حتى الآن لا وجود لألافيس وكأنها مباراة ودية.

34' روبيرتو أرسل عرضية من اليمين وصلت لبوتش في يسار المنطقة، فمرر الكرة لميسي الذي عبر الدفاع وانفرد بروبيرتو وأرسل تسديدة عبرت للشباك من على يساره.

34' الثااااااااااااااااني لبرشلونة عن طريق ميسي

33' الحكم يشير للعودة واستئناف اللقاء.

30' الحكم يوقف اللعب للراحة وشرب المياه.

29' ميسي يحاول الحفاظ على الكرة في منطقة الجزاء، لكن الدفاع يشتتها.

27' بوتش أرسل تمريرة رائعة وضعت سواريز في مواجهة روبيرتو، فأرسل تسديدة أبعدها الحارس من على يمينه.

27' يا ربااااااااااه، سواريز يمارس هوايته في إضاعة الأهداف السهلة.

