برشلونة وإشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة برشلونة أمام إشبيلية لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، والتي تُقام على ملعب كامب نو..

برشلونة 1 × 1 إشبيلية

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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الآن بداية الشوط الثاني!

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، استراحة ونعود في الشوط الثاني.

43' ميسي يخترق من الجبهة اليُمنى ويسدد كرة بيسراه بطريقته المعتادة ولكن تأتي خارج المرمى.

40' لا فرص تذكر، برشلونة يفرض سيطرته ولكن بسلبية شديدة ومن دون الاقتراب من مرمى ياسين بونو.

30' خطأ دفاعي فادح من برشلونة يستغله سوسو وينطلق من الجبهة اليُمنى ولكن دي يونج يسقط في منطقة الجزاء ويضطر سوسو للتسديد وتأتي بعيدًا عن المرمى.

28' تسديدة قوية من أنسو فاتي ولكن ياسين بونو يتصدى لها بسهولة، جاءت في منتصف المرمى.

20' جريزمان يهدر فرصة هدف التقدم بعد انفراد من خطأ دفاعي ولكن تسديدته الأرضية أتت بجوار المرمى.

18' إشبيلية كاد أن يتقدم مرة أخرى بعد عرضية قوية للغاية من أكامبوس مرت قبل دي يونج بأمتار قليلة داخل منطقة الستة أمتار.

12' برشلونة يسيطر على المباراة ولكن حتى الآن بدون خطورة.

9' رد برشلوني سرييييييييع!! كوتينيو يحرز التعديل بعد تمريرة من ميسي لفاتي أخرجها مدافع إشبيلية لتأتي أمام كوتينيو الذي وجد المرمى خالٍ لتقدم ياسين بونو.. التعادل الآن.

6' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول! دي يونج يحرز هدف المقدمة لإشبيلية بعد ارتداد رأسية من دي يونج داخل منطقة الجزاء سددها بقوة في الشباك.

2' الفرصة الأولى لإشبيلية من ركنية حوّلها دييجو كارلوس برأسه ولكن أتت فوق المرمى بأمتار.

بداية المباراة الآن!

تشكيل برشلونة:

التشكيل | 4-2-3-1

نيتو

جوردي ألبا - رونالد آراخو - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

أنسو فاتي - فيليبي كوتينيو - أنطوان جريزمان

ليونيل ميسي

تشكيل إشبيلية:

التشكيل | 4-3-3

ياسين بونو

ماركوس أكوينا - دييجو كارلوس - جول كوندي - خيسوس نافاس

خوان جوردان - فيرناندو - إيفان راكيتيتش

لوكاس أوكامبوس - لوك دي يونج - سوسو

رغم الخروج من نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام البايرن إلا أن النادي الإسباني ظهر بأداء مشرف أمام البافاري، واستطاع إشبيلية الفوز في أول مباراتين في الدوري الأولى ضد قادش انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتفوق على ليفانتي بهدف مقابل لاشيء في الوقت بدل الضائع بقدم اللاعب يوسف النصيري.

بعد أن تفوق في الجولتين الأولى و الثانية من الدوري الإسباني بنتائج كبيرة رباعية نظيفة على فياريال وثلاثية أمام سيلتا فيجو في المباراة التي استضافها الأخير على ملعب بالايدوس، وبعد هذه البداية القوية في اللاليجا يبدو أن العملاق الكتالوني لديه موسم كبير ليقدمه.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة برشلونة أمام إشبيلية لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإسباني والمقامة على ملعب كامب نو.